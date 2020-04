WHO डायरेक्टर से चर्चा को लेकर ट्रोल होने के बाद दीपिका पादुकोण की चैट हुई कैंसिल, मेंटल हेल्थ पर होने वाली थी बात

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर कोई अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें पीछे नहीं हैं, हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम गेब्रिसिअस (Tedros Adhanom) से महामारी में हो रही मेंटल हेल्थ की समस्या पर बात करने वाली थी लेकिन अब ये चैट कैंसिल हो गई है। याद हो दीपिका अपनी इस बातचीत की खबर को लेकर ट्रोल भी हुई थीं। कई यूजर्स ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई थी कि दीपिका उस इंसान से बातचीत करने जा रही हैं जिससे पूरी दुनिया नफरत कर रही है।





She will talk to most hated man right now in world , How much money Deepika to sail his sinking boat ?