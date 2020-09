ड्रग केस में Deepika Padukone की वॉट्सऐप चैट आई सामने, माल मांगती आई नजर, NCB जल्द करेगी पूछताछ

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में ड्रग एंगल सामने आने के बाद अब तक इसमें कई सेलेब्स का नाम सामने आ चुका है। आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने खुद 25 सेलेब्स के नाम एनसीबी को बताए थे। जिनमें सारा अली खान (Sara Ali Khan), रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आ चुका है। खबरों के मुताबिक, एनसीबी जल्द ही इन एक्ट्रेस से पूछताछ करने वाली है। अब इस मामले में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का नाम भी सामने आ गया है। बॉलीवुड की मस्तानी की वॉट्सऐप चैट (Whatsapp chat) में हैश मांगती हुई नजर आ रही हैं।

ये वॉट्सऐप चैट सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा (Jaya Saha) से NCB की पूछताछ किए जाने के बाद सामने आई है। टाइम्स नाऊ के मुताबिक, D और K नाम से चैट की गई है जिसको लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि D से दीपिका हैं और K से करिश्मा हैं।

ऐसी खबर है कि एनसीबी मंगलवार को ही करिश्मा से पूछताछ करेगी। करिश्मा प्रकाश क्वॉन टैलेंट मैनजमेंट एजेंसी की कर्मचारी हैं। जो कई सेलिब्रिटीज को टैलेंट मैनेजर प्रोवाइड करवाती हैं। करिश्मा इसी कंपनी के जरिए दीपिका को मैनेज करती हैं। दीपिका इसी करिश्मा के जरिए ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं। जो ड्रग चैट सामने आई है आप देख सकते हैं।

D- तुम्हारे पास माल है?

K- हां, लेकिन घर पर. मैं बांद्रा में हूं।

K- अगर तुम कहो तो मैं अमित से पूछ सकती हूं।

D- हां

D- प्लीज.....

K- अमित के पास है। वो लेकर आ रहा है।

D- हैश ना?

D- वीड नहीं।

K- हां हैश..

K- तुम कोको कब तक आ रही हो?

D- साढ़े 11 से 12 के बीच।

D- Shal वहां कब तक है?

K- उसने शायद 11.30 कहा।

