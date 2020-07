शादी के 20 महीने बाद Deepika Padukone ने बताया पति रणवीर सिंह का ये सीक्रेट

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वे अपने फैंस के किसी भी सवाल का जवाब देने में नहीं हिचकिचाती हैं। वे हमेशा अपने फैंस से जुड़ी रहने के साथ ही उनके सवालों का दिल खोलकर जवाब भी देती हैं। वे डिप्रेशन से लेकर अपनी निजी तक की बातें सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर एक खास सेशन में दीपिका ने अपने पति रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) की पसंद-नापसंद को लेकर कई खुलासे किए। गौरतलब है कि दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से 14 नंवबर, 2018 को शादी की थी। इस जोड़ी की शादी करीब 2 साल होने जा रहे हैं।

दरअसल, दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन में अपने फैंस के सवालों का दिल खोलकर जवाब दिया। इस दौरान उनके एक फैन ने पूछा कि अब तक की निभाई गई भूमिकाओं में आपकी पसंदीदा भूमिका कौनसी है तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा किरदार 'पीकू' का है। उस किरदार को निभाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये किरदार कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। एक अन्य यूजर के सवाल का जवाब देते हुए दीपिका ने कहा कि लॉकडाउन के बाद मैं सबसे पहले अपने परिवार से मिलूंगी। मेरे माता—पिता और बहन बैंगलुरु में रहते हैं।

वहीं एक अन्य यूजर ने दीपिका से पूछा कि रणवीर सिंह के बारे में कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हों? इस पर दीपिका ने जवाब दिया कि रणवीर सिंह बहुत ही आलसी हैं और उन्हें सोना काफी पसंद है। हमेशा ब्रेकफास्ट टेबल पर लेट आते हैं। बात करें उनकी आगामी फिल्मों तो वे जल्द ही फिल्म '83' में नजर आएंगी। इसमें दीपिका उनकी ऑनस्क्रीन पत्नी की भूमिका में होंगी।