फेक फॉलोअर्स घोटाले में Deepika Padukone और Priyanka Chopra का नाम आया सामने, मुंबई पुलिस कर सकती है पूछताछ

नई दिल्ली | दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) जैसे कई टॉप एक्टर्स फेक फॉलोअर्स मामले में मुंबई पुलिस के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर पेड और फेक फॉलोअर्स (Paid and fake followers scam) बनाने के घोटाले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस कड़ी में बड़े लोगों का नाम शामिल है। स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े नामी लोगों को रखा गया है जिसमें कथित रूप में इंटनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। प्रियंका और दीपिका बॉलीवुड के उन आठ दिग्गजों में शामिल हैं जिनका नाम फेक फॉलोअर्स लेने की लिस्ट में शामिल है। जिसको लेकर इन दोनों एक्टेसेस से मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती Priyanka Chopra and Deepika Padukone questioned by police on fake followers) है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे को इस रैकेट में 54 फर्मों के बारे में (Mumbai Joint Commissioner Vinay Kumar Chaubey on 54 firms in racket) पता चला है जो इस मामले में शामिल हैं। कई सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनिया पुलिस के निशाने पर हैं। चौंकाने वाली बात यही है कि दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की करोड़ों फैंस हैं फिर भी फेक फॉलोअर्स की उन्हें क्यों जरूरत पड़ी। इसके पीछे बड़ी वजह सेलेब्स की स्टार वेल्यू को कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर जिसकी जितने फॉलोअर्स वो उतना पॉपुलर और बड़ा स्टार। अब मुंबई पुलिस के साथ काम कर रही साइबर सेल इस मामले की तह तक जांच (Cyber Cell investigation in fake followers scam) कर रही है।

पुलिस पूछताछ में अगर सेलेब्स को सभी फॉलोअर्स असली हैं तो इसे उन्हें साबित करना होगा। पुलिस अब तक 18 लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। जिसमें लगभग ज्यादातर बॉलीवुड और टीवी जगत से ताल्लुक (TV and Bollywood celebs in fake followers scam) रखते हैं।

अब आने वाले हफ्तें में दीपिका और प्रियंका से भी सवाल-जवाब किए जाएंगे। बता दें कि इन फेक फॉलोअर्स को इंटरनेट की दुनिया में Bots कहा जाता है। जिसे बड़े-छोटे कई लोग खरीदते हैं, इससे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाती है।