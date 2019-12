रणवीर को अब ऋतिक से हो सकती है जलन! पत्नी दीपिका ने सभी लोगों के सामने ऋतिक को लेकर कही इस तरह की बात

मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) ने ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) और टाइगर श्रॅाफ ( Tiger Shroff ) स्टारर 'वॅार' ( war ) देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 'वॅार' की तारीफ करते हुए ऋतिक रोशन की तुलना ‘डेथ बाय चॉकलेट’ नाम के चॉकलेट केक से की।

देशभर में प्रशंसक ऋतिक रोशन की फिटनेस और पर्सनालिटी के दीवाने हैं। अब इस फैन लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम भी जुड़ गया है। एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऋतिक रोशन की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘ 'वॅार' में ऋतिक रोशन कॉर्नर हाउस के ‘डेथ बाय चॉकलेट’ की तरह लग रहे है। बस बता रही हूं...।’

@iHrithik in WAR is like Death by Chocolate from Corner House!🤤...Just Saying...