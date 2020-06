Sushant के शव का वीडियो बनाने पर Deepika ने लगाई थी फटकार, अब फोटोग्राफर ने कहा- यह एक मतलबी इंडस्ट्री है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) के निधन के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ काफी वायरल हुए थे। यहां तक कि सुशांत के शव की भी तस्वीरें लोगों ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया था। वहीं, सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम यात्रा के एक वीडियो पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी एक मशहूर फोटोग्राफर पर भड़क उठी थीं। अब उस फोटोग्राफर ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी बात कही है।

दरअसल, उस फोटो पत्रकार का नाम विरल भयानी ( Photographer Viral Bhayani) है। विरल ने सुशांत के अंतिम संस्कार का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया था। इस वीडियो में सुशांत के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए दिखाया गया था। साथ में विरल ने जो कैप्शन लिखा हुआ था, उसपर दीपिका पादुकोण भड़क उठीं। विरल ने कैप्शन में लिखा था, 'मेरे द्वारा ली गईं और पोस्ट की गई फोटो और वीडियो को मेरी अनुमति के बिना कई भी इस्तेमाल न करें।'

इस पर दीपिका ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था, 'ठीक है। लेकिन आपके लिए इस वीडियो को लेना सही है और आपने इसे पोस्ट भी किया, वह भी सुशांत और उनके परिवार की अनुमति के बिना।' दीपिका के इस कमेंट के बाद अब विरल भयानी ने ट्वीट (Viral Bhayani Tweet) कर अपनी बात कही है।

If you call people for your party they turn up for drinks but when the same person dies? This is a mean industry, I have covered so many funerals and it is always a Raza Murad or Ashoke Pandit who come to pay respect 🙏 @KanganaTeam @deepikapadukone