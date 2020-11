दिल्ली क्राइम ने अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2020 में जीता बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी अवॉर्ड

साल 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप पर बनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को बड़ी सफलता मिली है, यह सीरीज 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसे आईएमडीबी से 8.5 रेटिंग मिली थी, इस वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज की केटेगरी में अवार्ड जीता है। इस बात की जानकारी देते हुए अभिनेता आदिल हुसैन ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है।

जानकारी शेयर करते हुए आदिल हुसैन ने ट्विटर पर बताया, "दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा के लिए साल 2020 का एमी अवॉर्ड मिला है, डायरेक्टर @Richie Mehta, अतुलनीय शैफाली शाह, प्यारे राजेश तैलंग और पूरी टीम, ढेर सारी शुभकामनाएं।" एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धकी ने भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीयों के लिए यह बहुत गर्व की बात है। डायरेक्टर और पूरी कास्ट क्रू को खूब बधाई।

आपको बता दें कि बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में दिल्ली क्राइम को जर्मन वेब सीरीज Charitr 2, यूके की वेब सीरीज क्रिमिनल यूके और अर्जेंटीना की वेब सीरीज द ब्रोकन गार्डन से चुनौती मिली थी। लेकिन अपने बेहतरीन प्रदर्शन, निर्देशन और दमदार स्टार कास्ट की वजह से दिल्ली क्राइम ने बाजी मार ली। मेड इन हेवन में शानदार एक्टिंग के लिए अर्जुन माथुर को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वे यह अवार्ड नहीं जीत सके।

Delhi Crime #DelhiCrime wins the Emmy @iemmys International Awards for Best Drama. Congratulations @RichieMehta unmatchable @ShefaliShah dearest @rajeshtailang and whole team Big Big Congratulations! 😁😁😁😁💥💥💥💥💥