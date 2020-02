Delhi Election Results 2020: केजरीवाल की जीत से खुश है बॉलीवुड का खान, कहा- दिल्ली वालों ने शाह ऐंड कंपनी को किया रिजेक्ट

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election Results 2020) के सभी सीटों के रूझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों में AAP सबसे आगे चल रही है। ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के CM बनने जा रहे हैं। वहीं दिल्ली चुनाव के रिजल्ट को लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी इस चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। KKR का कहना है कि अमित शाह (Amit Shah) ऐंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया हैय़

#BJP has lost #DelhiPolls2020 while each n every #BJP politician did campaign in Delhi n used foul language to divide Ppl by religion. They called ppl #TukdeTukdeGang n #Deshdrohi! They even called #Kejriwal terrorist. But ppl have given votes to Kejriwal n rejected Amit Shah&Co.