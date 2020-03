दिल्ली के सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद, इरफान खान के अलावा इन बड़े स्टार्स को होगा भारी नुकसान

नई दिल्ली: दुनियाभर में इस वक्त खतरनाक वायरस कोरोना वायरस (Coronavirus) का खौफ है। कोरोना से दुनिया भर में 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 73 हो चुकी है। इसी के चलते दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

Delhi govt has declared coronavirus an epidemic. We need to exercise abundant caution to contain the disease. All cinema halls, schools, colleges in Delhi will be shut until 31st March, but exams will continue as scheduled. People are advised to stay away from public gatherings. pic.twitter.com/2vHyinNKAP