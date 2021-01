धाकड़ से दिव्या दत्ता के किरदार रोहिणी की पहली झलक आई सामने, इस अंदाज में नजर आई अभिनेत्री

स्पाई एक्शन फिल्म धाकड़ से पहले कंगना रनौत, फिर अर्जुन रामपाल और अब दिव्या दत्ता का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। दिव्या दत्ता का किरदार "रोहिणी" की पहली झलक सोशल मीडिया पर आई है। जिसमें वह भाव शून्य चेहरा लिए नजर आ रही हैं।

सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर हुआ है। उसमें दिव्या दत्ता के एक पैर में घुटनों तक साड़ी चढ़ी नजर आ रही है और उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट, उनके किरदार में निडरता और बेपरवाही की झलक नजर आ रही है। इस पोस्ट के साथ दिव्या ने लिखा, "वह डरावनी दिखती है लेकिन इससे तो यह भी पता नहीं चलता कि वह कितनी बुरी हो सकती है। रोहणी के किरदार में मेरी झलक पेश है, धाकड़ 1 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।"

दिव्या दत्ता के इस लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इससे पहले अर्जुन रामपाल का फर्स्ट लुक जारी हुआ था। वही उससे पहले कंगना रनौत का भी फर्स्ट लुक जारी हुआ। जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब फैन्स को फ़िल्म का बेसब्री से इंतजार है।

