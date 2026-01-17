19 मार्च की डेट से फिल्म इंडस्ट्री में मचा बवाल, आखिर क्यों इस तारीख से डर रहे हैं मेकर्स?

धुरंधर 2 - टॉक्सिक पोस्टर (फोटो सोर्स: IMDb)
Dhurandhar 2 Release Clash: 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ने अपार सफलता हासिल की है। न सिर्फ दर्शकों ने इस फिल्म को बेहद पसंद किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई की है। ‘धुरंधर’ का ऐसा जबरदस्त क्रेज बन चुका है कि अब कई फिल्ममेकर्स अपनी फिल्मों को ‘धुरंधर 2’ के साथ रिलीज करने से बचते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि अब तक ‘धुरंधर’ के बाद रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं। इसी कारण अब 19 मार्च को रिलीज होने जा रही ‘धुरंधर 2’ के साथ क्लैश से बचने के लिए अपकमिंग फिल्मों के प्रोड्यूसर्स अपनी रिलीज डेट्स बदल रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक और फिल्म के पोस्टपोन होने का ऑफिशियल ऐलान हो गया है।
जैसे-जैसे ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता गया, वैसे-वैसे अपकमिंग फिल्मों के मेकर्स ने अपनी रिलीज प्लानिंग में बदलाव करना शुरू कर दिया। जब ‘धुरंधर’ थिएटर्स में शानदार बिजनेस कर रही थी, तब फिल्म ‘इक्कीस’ ने अपनी रिलीज डेट 25 दिसंबर से बदलकर 1 जनवरी कर ली। इसके बाद अक्षय कुमार ने ‘धुरंधर 2’ की 19 मार्च रिलीज डेट को देखते हुए अपनी फिल्म ‘भूत बंगला’ की रिलीज अप्रैल से टालकर 15 मई कर दी।
वहीं ‘आवारापन 2’, जो पहले 3 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज डेट मई–जून कर दी गई। हालांकि, मेकर्स ने इसके पीछे लीड एक्टर इमरान हाशमी की तबीयत खराब होने और शूटिंग रुकने को वजह बताया। अब इसी लिस्ट में एक और बड़ी फिल्म जुड़ गई है। ‘धमाल 4’ के प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की नई रिलीज डेट की पुष्टि कर दी है।
बीते कुछ दिनों से ‘धमाल 4’ रिलीज डेट पोस्टपोन होने की खबरें सामने आ रही थीं, जिन पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। शनिवार को टी-सीरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया गया, पोस्टर पर लिखा है : “धमाल टाइम्स। ब्रेकिंग न्यूज: ‘धमाल 4’ अब सिनेमाघरों में 12 जून 2026। अब धमाल बोला है तो करना ही पड़ेगा। बने रहें।”
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया: “जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है। बने रहें।”
ईद 2026 पर कई बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों की रिलीज तय थी। इनमें रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ और यश अभिनीत ‘टॉक्सिक’ सबसे ज्यादा चर्चा में थीं। ऐसे में माना जा रहा था कि ‘धमाल 4’ को बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचाने के लिए इसकी रिलीज डेट बदली दी जाएगी। अब 12 जून 2026 को रिलीज होने के साथ यह साफ हो गया है कि 19 मार्च को सिर्फ ‘धुरंधर 2’ और ‘टॉक्सिक’ ही आपस में टकराएंगी। ‘धुरंधर 2’ के डायरेक्टर आदित्य धर ने शुक्रवार को ही कन्फर्म किया था कि उनकी फिल्म 19 मार्च को ही रिलीज होगी। वहीं 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर रिलीज किए गए ‘टॉक्सिक’ के टीजर के साथ मेकर्स ने भी साफ कर दिया था कि उनकी फिल्म भी 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में आएगी।
'धमाल' फ्रेंचाइजी की इस चौथी फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है, जबकि इसे अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग