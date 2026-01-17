19 मार्च की डेट से फिल्म इंडस्ट्री में मचा बवाल, आखिर क्यों इस तारीख से डर रहे हैं मेकर्स?

ईद 2026 पर कई बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों की रिलीज तय थी। इनमें रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ और यश अभिनीत ‘टॉक्सिक’ सबसे ज्यादा चर्चा में थीं। ऐसे में माना जा रहा था कि ‘धमाल 4’ को बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचाने के लिए इसकी रिलीज डेट बदली दी जाएगी। अब 12 जून 2026 को रिलीज होने के साथ यह साफ हो गया है कि 19 मार्च को सिर्फ ‘धुरंधर 2’ और ‘टॉक्सिक’ ही आपस में टकराएंगी। ‘धुरंधर 2’ के डायरेक्टर आदित्य धर ने शुक्रवार को ही कन्फर्म किया था कि उनकी फिल्म 19 मार्च को ही रिलीज होगी। वहीं 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर रिलीज किए गए ‘टॉक्सिक’ के टीजर के साथ मेकर्स ने भी साफ कर दिया था कि उनकी फिल्म भी 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में आएगी।