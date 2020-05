धर्मेंद्र ने कहा किसान को हर मुश्किल से गुजरना आता है, शेयर किया यह वीडियो

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस के वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर हमेशा अपडेट रहते हैं, इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि घास काटने की मशीन खराब होने के कारण उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बुलन्द हौंसलो का परिचय देते हुए वीडियो के साथ केप्शन में लिखा है "किसान को हर मुश्किल से गुजरना आता है"।

इससे पहले धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस पर उगी सब्जियां, फल, फूल का वीडियो शेयर किया था, एक बार उन्होंने अपनी फार्म हाउस पर खड़ी वैनिटी वैन का भी वीडियो शेयर किया था, वह एक वीडियो में खेत पर जुताई करते हुए भी नजर ना आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने फल , सब्जी से अलग हटते हुए अपने फार्म हाउस पर खराब हुई घास काटने की मशीन का वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में धर्मेंद्र कह रहे हैं कि 'हाय दोस्तों किसानों को कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है, अब मेरी घास काटने वाली मशीन खराब हुई है, यह घास बड़ी हो रही है, मैं सोच रहा हूं इसको लेवल कर दूं , आप अपना ध्यान रखें, धर्मेंद्र के वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Kissan ko, har mushkil se guzrana aata hai . Take care 👋 love ❤️ you for your loving 🥰 response. pic.twitter.com/qiKhGnja3r