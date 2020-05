धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की शादी को 40 साल हुए पूरे,शादी की सालगिरह पर एक्ट्रेस ने कही ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड में हेमा मालिनी और धमेन्द्र की जोड़ी बेस्ट कपल्स के रूप में पहचानी जाती है। जो इतने साल बीत जाने के बाद भी एक मजबूत डोर के साथ अपने रिश्ते को आज भी बांधकर रखे हुए हैं। 'ड्रीम गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उस दौर के सबसे मशहूर एक्टर धर्मेद्र से 3 मई 1980 को शादी की थी। आज ये कपल्स अपनी 41 शादी की सालगिरह मनाने जा रहा है। इस मौके पर दोनों ने शादी की यादों को ताजा करने की कोशिश की। हेमा मालिनी ने सच्चे प्यार का मतलब साथ होना बताया।

Dharam ji & I thank all those who have wished us on our wedding anniversary today. It is your blessings & good wishes that have always been with us all through these years🙏 pic.twitter.com/tEtO6L4Boj