84 की उम्र में Dharmendra ने चलाई सरेआम गोलियां, बोले-जिंदगी यही है, मर्दों की तरह जियो, देखें Video

बॉलीवुड में हीमैन के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता धर्मेन्द्र (Dharmendra) भले ही अब फिल्मों से दूर हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का क्रेज आज भी उनके फैंस के बीच वैसा ही जैसा पहले था। हर दिन धर्मेन्द्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ नया पोस्ट करते रहते हैं। फिलहाल वे फिल्मी दुनिया से दूर अपने फॉर्महाउस पर फल व सब्जियां उगाने में व्यस्त हैं। हाल ही उन्होंने फॉर्महाउस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो (Dharmendra Twitter) शेयर किया है।

Friends.....Baarish nehi hoti .... drive pe nikal jaata hoon.....practice kar leeta hoon.......nishaanebaazi ki ..... love ❤️ you all for your loving response.....🙏 pic.twitter.com/nqkhApnYh0