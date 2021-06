85 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने स्विमिंग पूल में किया एरोबिक्स, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्हें ही-मैन के नाम से भी जाना जाता है। भले ही वह अब फिल्मों में न नजर आते हों लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह स्विमिंग पूल में एरोबिक्स करते दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो को धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में स्विमिंग पूल में एरोबिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में 'सत्‍यम श‍िवम सुंदरम' का टाइटल ट्रैक बज रहा है। वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि आज पानी का दवाब अच्‍छा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन में लिखा, 'दोस्‍तों, आज अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस है... जोश आ गया... मैंने शाम में भी वाटर एरोबिक्‍स की शुरुआत कर दी है। पानी की धारा के विपरीत एरोबिक्‍स करना मजेदार है। उम्‍मीद है आपको यह पसंद आएगा।'

Friends, Today on this international yoga day ... josh aa gaya....I have started my water aerobics in the evening too 🙏 it is a fun to do your aerobics against the current of water 🙏 Hope you will like it 👍 pic.twitter.com/zyLJULQc8O