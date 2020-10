Happy Birthday Sunny Deol: बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए धर्मेंद्र ने सुनाए बचपन के मजेदार किस्से

नई दिल्ली। फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और दमदार डायलॉग्स से इंडस्ट्री में गदर मचाने वाले अभिनेता सनी देओल आज अपना 64वां जन्मदिन ( Sunny Deol Birthday ) मना रहे हैं। सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में हुआ था। सनी देओल के जन्मदिन पर उनके परिवार वालें और उनके प्रशसंक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनी के इस स्पेशल डे पर उनके पिता धर्मेंद्र ने भी सोशल मीडिया कुछ तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट की हैं। जिसमें उन्हें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बेटे को जन्मदिन की ढेरों बधाईयां दी हैं।

pic.twitter.com/nk3hpUyMW6 . Jeeti raho Huma’ A good soul ..... remembering Sunny on his Birthday 🙏

अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सनी देओल के लिए एक नहीं बल्कि तीन वीडियोज पोस्ट की है। पहली वीडियो में उन्होंने बताया कि जब सनी पैदा हुए तो उनकी पहली झलक देख उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो। इसलिए उन्होंने उनका नाम सनी रख दिया। धर्मेंद्र ने बताया कि सनी बचपन में काफी शर्माते और गुस्से वाले भी थे। उन्होंने इस वीडियो 'शोला और शबनम फिल्म से जुड़े एक किस्से को भी इस वीडियो में शेयर किया है।

वह कहते हैं कि फिल्म में उनका उनके दोस्त एम.राजन संग एक फाइट सीन था। वह सनी के दिल को छू गया था। एक बार जब वह एम.राजन उनके घर आए तो सनी उन्हें देख गुस्सा हो गए थे। तब उन्होंने सनी को समझाया कि वह बस एक फिल्म थी।

Love you Jelly, Jeete raho 👋 Meri aatama ki awaaz .....aap hi to hain💖 pic.twitter.com/3y8eKrOuRp