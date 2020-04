धर्मेंद्र ने की ट्रेक्टर से खेत की जुताई, कोरोना से बोले जांबाज हैं हम

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा है कि कोरोना वायरस जानो जांबाज हैं हम, आफत ए कोरोना तेरे कातिल, इंसानियत के अलमदार हैं हम।

कोरोना वायरस के चलते लॉक डाउन में धर्मेंद्र का इस वीडियो को शेयर करने का मुख्य उद्देश्य इस संकट की घड़ी में लोगों की हिम्मत बढ़ाना है।उन्होंने ट्विटर पर खेत जोतते हुए यह वीडियो शेयर किया है, धर्मेंद्र ने इसी के साथ लोगों को संदेश दिया है।

धर्मेंद्र खेत जोतना अपनी एक्सरसाइज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा खेत तो मैं खुद ही जोत लेता हूं।इसी के साथ उन्होंने एक शायरी भी लिखी है और कोरोना को हराने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का हमेशा से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लगाव रहा है वे पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो शेयर कर चुके हैं, जिससे उनका खेतों के प्रति लगाव नजर आता है।इस संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया है।

Just to boost your morale to fight against Coronavirus 🙏 janoon hain jaanbaz hain hum ....aafat e karona tere qatil .....inasaaniyat ke alambdar hain hum 👍 pic.twitter.com/H4zVz81Nyc