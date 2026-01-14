‘धुरंधर’ ने काटा ऐसा गदर… तोड़ डाला नौ साल का रिकॉर्ड, फींकी पड़ी अब तक की भारतीय फिल्में

'धुरंधर' की कामयाबी सिर्फ भारत या अमेरिका तक सीमित नहीं रही। फिल्म की कुल विदेशी कमाई करीब 266 करोड़ रुपये (लगभग 32 मिलियन डॉलर) तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में फिल्म को पूरी तरह रिलीज नहीं मिल पाई या सीमित रिलीज का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में भी 'धुरंधर' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो चुकी है। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस की कुल लिस्ट में यह फिल्म फिलहाल टॉप 15 भारतीय फिल्मों में गिनी जा रही है।