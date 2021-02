मुंबई। अभिनेत्री दीया मिर्जा ( Dia Mirza ) ने वैभव रेखी ( Vaibhav Rekhi ) संग सात फेरे ले लिए हैं। उनकी शादी की फोटोज सोमवार से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मंगलवार को खुद एक्ट्रेस ने कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं। इनमें फेरे, वरमाला व अन्य रस्मों से जुड़ी खूबसूरत फोटोज हैं।

यह भी पढ़ें : समंदर किनारे पति संग एक्ट्रेस के गजब के योगा पोज, लोग रह गए दंग, वायरल हो रहे फोटोज

हवन कुंड में दी आहुति

दीया ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें से एक फोटो में वह पति संग मंत्रोचार के साथ वेदी में आहूति देती नजर आ रही हैं। दोनों हवन कुंड के सामने बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि एक महिला पुरोहित इस दौरान मंत्रोच्चारण करती दिखाई पड़ रही हैं। परंपरा अनुसार फेरे के दौरान मंत्रोच्चार का काम पुरुष पुरोहित ही करते हैं। महिला पुरोहित से फेरे करवाने के पीछे अभिनेत्री का संदेश महिलाओं को हर काम आगे और नियंत्रक रखने का लगता है। एक अन्य फोटो में वह फेरे लेती दिख रही हैं। पति वैभव आगे चलते दिख रहे हैं, दीया मिर्जा पीछे। एक्ट्रेस ने वरमाला की फोटोज भी शेयर की हैं। दोनों एक दूसरे को पहनाई हुए मालाएं, फिर से एक्सचेंज करते दिखाई दिए।

लिखा इमोशनल मैसेज

इंस्टाग्राम पर इन्हीं तस्वीरों को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा,'लव एक फुल-सर्कल है, जिसे हम घर कहकर बुलाते हैं। गजब की बात यह है कि आपको घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, आप दरवाजा खोलते हैं और प्यार संग आपकी मुलाकात होती है। आपके संग अपनी इन्हीं खुशियों को मैं बांटना चाहती हूं, क्योंकि आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। उम्मीद करती हूं लोगों की सारी समस्याएं सुलझ जाएं, हर दिल को दर्द से राहत मिले, प्यार के जादू का अहसास हमें हर पल हो।'

Love is a full-circle that we call home. And what a miracle it is to hear its knock, open the door and be found by it. May all puzzles find their missing pieces, may all hearts heal and may the miracle of love continue to unfold all around us ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/4a19ffyz48