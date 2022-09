एसएस राजामौली को साउथ में 'ब्रह्मास्त्र' को प्रमोट करने के लिए दिए गए थे 10 करोड़?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' आखिरकार भारी विरोध के बीच बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म भले ही सिनेमाघरों में उतर चुकी हो, लेकिन इससे जुड़ी खबरें अभी भी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि एसएस राजामौली को साउथ में 'ब्रह्मास्त्र' को प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ दिए गए थे।

Published: September 15, 2022 11:23:44 am

जी हां सोशल मीडिया पर वायरल खबर में बताया जा रहा है कि साउथ में 'ब्रह्मास्त्र' का बज बनाने के लिए एसएस राजामौली को10 करोड़ की रकम दी गई थी। फिल्म रिलीज से पहले डायरेक्टर एसएस राजामौली ने साउथ में 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर खूब कसीदे पढ़े थे और खूब वाह वाही की थी। इतना ही नहीं वो खुद भी फिल्म से जुड़े कई इवेंट में रणबीर के साथ भी नजर आए।

did ss rajamouli charge rs 10 crore to promote brahmastra in south india