गौरी खान से शादी करना चाहते थे शाहरुख खान, लेकिन भाई ने बंदूक दिखाकर दे डाली धमकी

नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को दुनियाभर में लोग पहचानते हैं। उनकी लोगों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जितना स्ट्रगल शाहरुख ने अपने फिल्मी करियर में किया है उतना ही स्ट्रगल उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में करना पड़ा। गौरी से शादी करने के लिए उन्हें कई तरह के पापड़ बेलने पड़े थे। उन्होंने गौरी के माता-पिता को मनाने के लिए पांच साल तक हिंदू होने का नाटक भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार गौरी के भाई ने शाहरुख को बंदूक दिखाकर धमकी दी थी।

गौरी के परिवार को मंजूर नहीं था रिश्ता

दरअसल, शाहरुख खान पर लिखी गई एक किताब 'King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema' में पत्रकार अनुपमा चोपड़ा ने बताया है कि किस तरह गौरी को पाने के लिए शाहरुख ने मशक्कत की थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गौरी के परिवार को शाहरुख पसंद नहीं थे। गौरी के पिता रमेश छिब्‍बर को शाहरुख धर्म की बजाय उनके एक्टिंग करियर से ऐतराज था। सीरियल 'फौजी' से शाहरुख को सफलता मिल गई थी। लेकिन गौरी के पिता भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के साथ काम करने के दौरान सितारों की जिंदगी से वाकिफ हो गए थे।

भाई ने तान दी बंदूक

वहीं, गौरी के बड़े भाई विक्रांत की छवि एक गुंडे की थी। उन्हें शाहरुख और गौरी का रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। किताब के मुताबिक, उन्होंने एक बार शाहरुख पर बंदूक तान दी थी और उन्हें धमकी भी दी। लेकिन इसके बावजूद शाहरुख ने हार नहीं मानी। कहा तो ये भी जाता है कि गौरी की मां सविता को भी शाहरुख दामाद के रूप में पसंद नहीं थे। उन्होंने एक ज्योतिषी से भी मुलाकात की कि किस तरह दोनों के रिश्ते को खत्म किया जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

पार्टी में हुई थी मुलाकात

आखिरकार, 25 अक्टूबर, 1991 को गौरी ने शाहरुख खान से शादी कर ली। दोनों ने तीन बार शादी की थी। सबसे पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की। इसके बाद मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह किया और फिर हिंदू धर्म के मुताबिक सात फेरे लिए। आज दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं और दोनों को बॉलीवुड का पावर कपल कहा जाता है। हर सुख और दुख में दोनों साथ खड़े रहते हैं। बता दें कि शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में हुई थीं। गौरी को देखते ही शाहरुख उन्हें दिल दे बैठे थे। उन्होंने पार्टी में उन्हें डांस करने के लिए पूछा लेकिन गौरी ने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। हालांकि, ये झूठ था। वह अपने भाई का इंतजार कर रही थीं।