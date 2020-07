Sushant Singh की आखिरी फिल्म Dil Bechara ने बनाया रिकॉर्ड, टॉप रैंकिंग के साथ IMDb में मिली 10/10

नई दिल्ली। बीते दिन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आखिरी फ़िल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Film) रिलीज़ हो गई है। 24 जुलाई को यानी कल शाम 7: 30 फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ( Dil Bechara Released on OTT Platform ) पर रिलीज़ किया गया। फिल्म के रिलीज़ होते ही दर्शकों ने इतना प्यार ( Sushant Singh Rajput fans give so much love to his film ) दिया कि आज फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड ( Dil Bechara Record ) अपने नाम किया। सोशल मीडिया से लेकर रेटिंग एप्स तक फैंस ने फिल्म को टॉप ( Dil Bechara Top on rating chart ) पर ला दिया है। सुशांत की फिल्म को मिले बेशुमार प्यार की वज़ह से फ़िल्म ने IMDB Rating पर भी अपना रिकॉर्ड बनाया। फिल्म को 10 में से पूरे 10 रेंटिग मिलने पर यह खुद में ही एक नया रिकॉर्ड है। इस बात से अभिनेता के चाहने वाले बेहद ही खुश हैं।

फ़िल्म में 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) की कहानी के बारें में बात करें तो इसमें दो कैंसर मरीजों की लव स्टोरी ( Cancer Patients love story ) दिखाई गई है। संजना ने 'कीज़ी बासु' ( Kizie Basu ) के किरदार में नज़र आई हैं। जो थॉयराइड कैंसर ( thyroid cancer ) जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत फिल्म में 'मैनी' ( Sushant Singh Played Manny Role ) के किरदार में नज़र आए।, जो कीज़ी की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आता है। फिल्म में जिंदगी की प्रेरणा देते हुए मैनी आखिरी में खुद ही बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ देते हैं। फिल्म में कई इमोशनल सीन्स ( Emotional Scenes in Dil Bechara ) हैं। जो दर्शकों को हंसाते तो हैं लेकिन नम आंखों के साथ में। रिलीज़ होने के बाद फ़िल्म ( Dil bechara dialogue) के कई डायलॉग्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। जैसे कि 'जन्म कब लेना और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है वो हम कर सकते हैं।'

देश में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस ( Coronaviurs spread in india ) के चलते सभी सिनेमाघर बंद ( Cinemahalls closed ) हैं। यही वजह है कि फ़िल्म को थिएटर्स की बजाय डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ( Disney plus hotstar ) पर स्ट्रीम किया गया। फ़िल्म में सुशांत के साथ संजना संघी ने स्क्रीन शेयर किया है। बतौर लीड एक्ट्रेस संजना ( Sanjana Sanghi Debut Film ) इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं, इन दोनों के अलावा फ़िल्म में स्वास्तिका मुखर्जी ( Swatika Mukerjee ) , शाश्वत चटर्जी ( shashwat chatterjee ) और साहिल वेद ( Sahil ved ) भी अहम भूमिका में है। फिल्म में सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) में आपको नज़र आएंगे। जो आपको 10 मिनट के लिए बना लेगें। फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ( Mukesh Chabbra ) ने दिल बेचारा को निर्देशित किया है। यह बतौर डायरेक्टर उनका डेब्यू है।