9 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार को चाहने लगी थीं सायरो बानो, मरते दम तक निभाया साथ

नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज सुबह 7.30 बजे उन्होंने हिंदूजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 98 साल की थी। पिछले काफी वक्त से वह बीमार चल रहे थे। 29 जून को सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के आखिरी वक्त में भी उनकी पत्नी सायरा बानो साए की तरह उनके साथ रहीं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं दोनों की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में-

बचपन से ही दिलीप कुमार को चाहने लगी थीं सायरा

साल 1944 में सायरा बानो का जन्म हुआ था। भारत-पाक विभाजन के बाद वह लंदन में जा बसीं। यहीं उनकी पढ़ाई हुई। छुट्टियां मनाने के लिए सायरा जब भी भारत आतीं तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए घंटों स्टूडियों में बैठी रहती थीं। कहा जाता है कि वह 9 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार पर फिदा हो गई थीं। हालांकि, उस वक्त दिलीप कुमार उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। उम्र में कई सालों के फासले के चलते भी वह कतरा रहे थे। लेकिन वो जानते थे कि सायरा उनसे बेहद प्यार करते हैं।

सायरा को साड़ी में देखते रह गए दिलीप कुमार

उसके बाद एक दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो को ब्रोकेड की साड़ी पहने हुए देखा तो देखते ही रह गए। उस पल वह सायरा की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे। Dilip Kumar: The Substance and the Shadow में दिलीप कुमार ने खुद सायरा से पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, 'मैं जब कार से उतरकर सायरा के घर की ओर बढ़ा तो मेरे नजर सायरा पर पड़ी। उन्होंने ब्रोकेड की साड़ी पहनी हुई थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया था। क्योंकि मुझे लगता था कि काफी छोटी हैं लेकिन अब वह कोई छोटी सी लड़की नहीं रह गई थीं। वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत निकलीं। मैं आगे बढ़ा। मैंने सायरा से हाथ मिलाया और वक्त वहीं ठहर गया।'

मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा

इसके बाद अगले दिन दिलीप कुमार ने खाने की तारीफ करते हुए सायरा बानो को फोन किया और फिर दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद एक दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। बस फिर क्या था। बचपन से दिलीप कुमार को चाहने वालीं सायरा ने तुरंत हां कर दी। दोनों ने साल 1966 में शादी की। उस वक्त दिलीप कुमार की उम्र 44 थी और सायरा 22 की थीं। शादी के बाद से ही दोनों हर घड़ी में हमेशा साथ रहे। दोनों ने एक साथ जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे और उनका एक साथ सामना किया। सायरा ने दिलीप कुमार के लिए अपना करियर छोड़ दिया और उनकी देखभाल में खुद को लगा दिया।