कोरोना वायरस के खतरे के चलते आइसोलेशन में हैं दिलीप कुमार, सायरा बानो रख रही हैं ख्याल

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर हर तरफ पसरा हुआ है। इसी के चलते बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए उन्हें आइसोलेशन (Isolation) में रखा गया है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि दिलीप कुमार की तबीयत नासाज है जिसके बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। हालांकि सायरा बानो (Saira Bano) उनका हर अपडेट सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए देती रहती हैं। सायरा बानो पति दिलीप कुमार का पूरा ख्याल रख रही हैं।

I am under complete isolation and quarantine due to the #CoronavirusOutbreak. Saira has left nothing to chance, ensuring I do not catch any infection.