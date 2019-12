'छोटी बहन' लता मंगेशकर के घर लौटने पर दिलीप कुमार ने ली राहत की सांस, कहा- प्लीज अपना ध्यान रखो

लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar ) आखिरकार 28 दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। लता के घर वापस लौटने की खबर जानकर फैंस और सेलेब्स लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच दिग्ग्ज एक्टर दिलीप कुमार ( Dilip Kumar ) ने स्वर कोकिला के अस्तपाल से डिस्चार्ज होने पर खुशी जताई।

Overjoyed to hear the good news that My ‘choti behen’ Lata, is feeling much better and is at her home now. Please take good care of yourself @mangeshkarlata pic.twitter.com/Cf2hXmiGc1