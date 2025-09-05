पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, सोनू सूद से लेकर दिलजीत दोसांझ तक, इन सेलेब्स ने बढ़ाया मदद का हाथ

इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया, "हम उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं जो पीड़ित हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन-पानी देकर ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। सभी स्थानीय एनजीओ, सभी स्थानीय पंजाबी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वे जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब के युवा आगे आए हैं और स्थिति को संभाल रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी कॉर्पोरेट हाउस मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की ह। हर कोई पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है और वे सभी आगे आना चाहते हैं। हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे।"