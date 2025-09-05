Patrika LogoSwitch to English

पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, सोनू सूद से लेकर दिलजीत दोसांझ तक, इन सेलेब्स ने बढ़ाया मदद का हाथ

Punjab Flood: पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच, दिलजीत दोसांझ और राज कुंद्रा जैसे कलाकारों ने पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़कर दरियादिली दिखाई है। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश जारी कर पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी से मदद करने की अपील की...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 05, 2025

दिलजीत दोसांझ से लेकर राज कुंद्रा ने दिखाई दरियादिली, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए की अपील
दिलजीत दोसांझ और राज कुंद्रा (फोटो सोर्स: X)

Punjab Flood: भारी बारिश के कारण पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में दिलजीत दोसांझ और राज कुंद्रा बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए आगे आए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन जाहिर किया है।

पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार

दरअसल, दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "पंजाब में बाढ़ के कारण हालात बहुत खराब हैं। लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, जानवर, गाय और भैंसें मर गई हैं। लोगों का जीवन तबाह हो गया है पंजाब घायल है, लेकिन हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमें पंजाब की गोद में ही मरना है।"

इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया, "हम उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं जो पीड़ित हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन-पानी देकर ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। सभी स्थानीय एनजीओ, सभी स्थानीय पंजाबी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वे जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब के युवा आगे आए हैं और स्थिति को संभाल रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी कॉर्पोरेट हाउस मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की ह। हर कोई पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है और वे सभी आगे आना चाहते हैं। हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे।"

फिल्म 'मेहर' से पहले दिन

बता दें कि राज कुंद्रा ने घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म 'मेहर' से पहले दिन की वैश्विक कमाई पूरी तरह से पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए समर्पित की जाएगी। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "कल मेहर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है! लेकिन यह सिर्फ एक रिलीज नहीं है… यह राहत है। पहले दिन की दुनिया भर की कमाई पूरी तरह से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के समर्थन के लिए है। सेवा का हिस्सा बनें, इतिहास का हिस्सा बनें और सब दान दे दिया।"

पंजाब सरकार ने

पंजाब सरकार ने बताया है कि हाल की बाढ़ से लगभग 1,655 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 324 गांव प्रभावित हुए हैं और अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में अमृतसर 190 गांवों के साथ, कपूरथला 123 के साथ, होशियारपुर 121 के साथ, संगरूर 107 के साथ और फिरोजपुर 111 गांवों के साथ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के कारण लगभग 175,216 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि दिलजीत दोसांझ और राज कुंद्रा की इस पहल से निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों को काफी मदद मिलेगी। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं और अपना योगदान दें।

इन सेलेब्स ने बढ़ाया मदद का हाथ

बता दें कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दरियादिली दिखाते हुए 20 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। इसी तरह पंजाबी गायक एमी विर्क ने बाढ़ से प्रभावित 200 घरों को हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया है। गुरु रंधावा भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा, संजय दत्त और सोनू सूद जैसे कई कलाकारों ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। एमी विर्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और बाढ़ प्रभावित परिवारों को गोद लेने की घोषणा की। इन कलाकारों के प्रयासों से बाढ़ पीड़ितों को संबल मिलेगा और उन्हें मुश्किल हालात से उबरने में मदद मिलेगी।

Entertainment

Published on:

05 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, सोनू सूद से लेकर दिलजीत दोसांझ तक, इन सेलेब्स ने बढ़ाया मदद का हाथ

