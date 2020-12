दिलजीत दोसांझ ने Kangana Ranaut को फिर मारा ताना, कहा- अब गूगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि..

नई दिल्ली | पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों किसानों के समर्थन में बोलने और कंगना रनौत से पंगा लेने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाबी में लिखकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर निशाना साधा था। उसके बाद वो खुद किसानों की मदद के लिए आगे आ गए। जिसके बाद से वो सोशल मीडिया (Social media) पर लगातार छाए हुए हैं। दिलजीत किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं। जहां दिलजीत ने हिंदी में एक भाषण दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिलजीत ने अपने भाषण से कंगना पर निशाना साधा है।

Here comes the KING @diljitdosanjh 👑💪

So proud of you🔥♥️

Don't miss the savage taunt at the end😂😂#8_दिसंबर_भारत_बन्द#TakeBackFarmLaws pic.twitter.com/fji0a09Can