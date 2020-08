ट्रेलर के बाद Mahesh Bhatt की फिल्म 'Sadak 2' को भी किया गया नापसंद, IMBD की रेटिंग में मिला महज एक ही स्टार

नई दिल्ली। काफी लंबे से चर्चा में रही फिल्म 'Sadak 2' आखिरकार बीते दिन रिलीज़ हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney Plus Hotstar पर फिल्म को 28 अगस्त को रिलीज़ किया गया। फिल्म को डायरेक्टर Mahesh Bhatt ने बनाया है। साथ ही फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है। फिल्म में उनकी दोनों बेटियां मुख्य किरदार में नज़र आई। Alia Bhatt, Pooja Bhatt, Sanjay Dutt संग फिल्म में Aditya Rai Kapur भी नज़र आए।

#OneWordReview...#Sadak2: UNBEARABLE.

Rating: ⭐️

Just cannot be compared to its first part... Lacklustre plot... Lethargic and lifeless screenwriting... Music doesn’t work either... Terrible waste of the brand [#Sadak] and talent associated with this film. #Sadak2Review pic.twitter.com/Tyt1qQR6do