डायरेक्टर Ram Gopal Varma की फिल्म 'Naked' का ट्रेलर हुआ आउट, बोल्डनस की सारी हदें हुईं पार

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ( Director Ram Gopal Varma ) अपनी फिल्मों की कहानी और उनके विषयों के लिए जाने जाते हैं। अब जल्द ही राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म नेकेड ( Naked ) को लेकर रहे हैं। फिल्म के रिलीज़ के पहले ही वह सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनकी इस फिल्म के ट्रेलर ( Naked Tralier ) में बोल्ड सीन्स की भरभार देखने के मिल रही है।

Reason for putting NAKED #NNN Rs 200 per view a 100 rupees more than for CLIMAX Rs 100 per view is because I value Indian women double more than foreign women https://t.co/BJMbbSHl81