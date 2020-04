पीएम मोदी की अपील पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने दीए और मोमबत्ती की बजाए जलाई सिगरेट,वायरल हुई तस्वीर

नई दिल्ली। मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ( Ram Gopal Verma ) अपनी एक तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल,ये तस्वीर 5 अप्रैल 2020 की है। 5 अप्रैल के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने देशवासियों से अपील की थी, कि सभी अपने घरों की लाइटें बंद कर दीप, टार्च और मोमबत्ती रोशनी करें और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपने घरों में पीएम के इस आदेश का पालने किया। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने एक अजीब से अंदाज में पीएम के आदेश का पालन किया।

9 PM Disclaimer : Not following Corona warnings is far more dangerous than not following government warnings on cigarette smoking pic.twitter.com/Few9fyXhOg