विदेश में रह रहीं प्रियंका चोपड़ा ने डोनेशन देकर की देश की मदद,प्रधानमंत्री ने भावुक होते हुए कहा- 'शुक्रिया'

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से कई देश इस वक्त मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बीमारी के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या में लगातार वृद्धी हो रही है। इस मुश्किल वक्त में देश के कई फिल्मी सितारों ने आगे आकर मदद की। सभी ने दिल खोलकर दान किया। लोगों को खाना खाने और रहने को घर दिया। वहीं देश से दूर प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) ने भी अपने देश की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया। इसी बीच प्रियंका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) के बीच ट्विटर पर कुछ बातें हुईं जो टिवटर पर सबका ध्यान अपनी आकर्षित कर रहा है।

Thank you shri @narendramodi. We are strongest together. Thank you to everyone who also contributed and helped impact this important cause. https://t.co/uUxfSkreiD