विक्रम भट्ट की फिल्म 'हैक्ड’ से हिना खान बॉलिवुड में करेंगी डेब्यू, तस्वीरें हो रही हैं वायरल

नई दिल्ली। कोमोलिका बनकर अपनी अदाओं से सबको घायल करने वाली हिना खान फिर से अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। हिना खान अपनी ख़ूबसूरती का जलवा हॉलीवुड के रेड कार्पेट में भी बिखेर चुकीं है। वो अपने फ़ैशन स्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में बनी ही रहती है।

अब हिना खान जल्द ही फिल्म 'हैक्ड' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली है और उनका बोल्ड अंदाज सभी के दिलों पर आग लगाने के लिए तैयार है. इसी के साथ हिना की फिल्म 'हैक्ड' को विक्रम भट्ट निर्देशित करने वाले है और हिना खान इसमें अहम किरदार में नजर आने वाली है. वैसे बीते दिनों ही हिना खान ने फिल्म 'हैक्ड' का पहला शेड्यूल खत्म किया हो चुका है। वहीं फिल्म 'हैक्ड' में हिना खान फैशन एडिटर का किरदार अदा करते हुए दिखाई देने वाली हैं।

बात करें अब उनके फोटोशूट की तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटो शेयर की। फ़ोटो के नीचे उन्होंने कैप्शन लिखते हुए कहा कि ‘In a Gentle way, you can shake the world’ जिसका अर्थ है कि 'एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं' इन तस्वीरों में हिना खान गज़ब की लग रही हैं।