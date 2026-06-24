‘मैं वापस आऊंगा’ से ताजा हुए पुराने जख्म, संजय सूरी ने बताया आतंकियों ने की थी पिता की हत्या, छोड़ना पड़ा था घर

Imtiaz Ali Main Wapas Aaunga Sanjay Suri Kashmiri pandit: मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की हालिया फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों दर्शकों के दिलों को झकझोर रही है। विभाजन की कहानी पर आधारित यह फिल्म विस्थापन, अधूरे प्रेम और वियोग की एक ऐसी दास्तां है, जो उस घर की याद दिलाती है जहां कभी वापस नहीं लौटा जा सकता। फिल्म में युवा अभिनेता वेदांग रैना के पिता 'जसमेर' का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय सूरी (Sanjay Suri) की भूमिका भले ही छोटी है, लेकिन वह लोगों के दिलों पर असर डाल रही है। ऐसे में उन्होंने खुद इस फिल्म को अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा बताया है। साथ ही बताया कि जब उन्होंने इसकी कहानी सुनी थी तो वह रो गए थे।