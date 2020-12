दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने दुबई में इस तरह मनाया क्वालिटी टाइम, इंटरनेट पर Viral हुई Photos

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और दिशा पाटनी (Disha Patani) का अफेयर किसी से छुपा नहीं है। दोनों अक्सर ही सोशल मीडिया (Social media) पर एक दूसरे के लिए प्यार दिखाते रहते हैं। हालांकि टाइगर और दिशा ने कभी भी खुलकर इस बात को नहीं माना है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों की कुछ तस्वीरे सामने आई हैं। फैंस को दोनों का साथ खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें दिशा, टाइगर से कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। दिशा के अलावा टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) और मां आयशा श्रॉफ में दुबई (Dubai) गए हुए थे।

दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ वैसे तो मुंबई लौट आए हैं। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से वापसी करते हुए स्पॉट किया गया। लेकिन उनकी दुबई की तस्वीरें इस कदर वायरल (Viral photos) हो रही हैं कि फैंस ने एक बार फिर दोनों के चर्चे शुरू कर दिए हैं। टाइगर के एक फैन पेज ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें दिशा टाइगर के काफी करीब बैठी हुई हैं। दिशा ने टाइगर के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और वो उनसे कुछ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल, टाइगर और उनकी बहन कृष्णा एमएमए इवेंट में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे थे।

इस दौरान दिशा ने भी टाइगर के साथ वक्त बिताने का कोई मौका जाने नहीं दिया। बता दें कि दिशा और टाइगर लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दोनों ही पब्लिकिली मानने से इस बात से इंकार कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को खास दोस्त बताते हैं। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा जल्द ही सलमान खान की फिल्म 'राधे: यॉर मोस्‍ट वॉन्‍टेड भाई' में लीड रोल में दिखाई देंगी। इससे पहले वो फिल्म मलंग में आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आई थीं।

Tiger with his gorgeous ladies at #MFN5 event in Dubai ❤ 15/12/2020.

What an amazing night it was 😍

.#TigerShroff #DishaPatani #Tigsha #AyeshaShroff #KrishnaShroff pic.twitter.com/2MA1IPilOb