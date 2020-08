मौत के वक्त Disha Salian के शरीर पर नहीं थे कपड़े- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा.. मुंबई पुलिस का दावा कुछ और..

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की एक्स मैनेजर दिशा सालियान केस (Disha Salian case) पर फिर से तहकीकात की जा रही है। सुशांत केस में बिहार पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद से कई पर्ते दिन पर दिन खुलती नजर आ रही हैं। गौरतलब हो कि बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा केस की फाइल और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी थी तब उन्होंने डिलीट की बात कहकर टाल-मटोल (Mumbai Police deleted Disha Salian case file) किया था। अब दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने (Disha Salian post-mortem report) आने की बात कही जा रही है जिसके अनुसार चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वायरल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिशा के मरने के वक्त उनके शरीर पर कपड़े (No clothes on Disha Salian dead body) नहीं थे। जबकि मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था।

न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी का दावा है कि उनके हाथ दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है जिससे ये खुलासा होता है कि मौत के वक्त उनके शरीर पर कपड़े नहीं (Disha Salian body was without clothes) थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कंडीशन ऑफ द क्लोद्स के कॉलम (Postmortem report column) में शरीर पर कपड़े नहीं लिखा गया है। इससे पहले ये भी दावा किया जा चुका है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में दिशा की बॉडी पर जख्म के निशान थे खासतौर पर प्राइवेट पार्ट्स में ऐसा पाया गया।

वहीं इस रिपोर्ट की खबर सामने आने के बाद मुंबई पुलिस का भी रिएक्शन आया (Mumbai Police reaction) है। उनका कहना है कि दिशा की बॉडी पर कपड़े (Mumbai Police says Disha Salian body was found with clothes) थे। उनके पास दिशा की वो तस्वीरें हैं जिसमें उनके शरीर पर कपड़े नजर आ (Mumbai Police says have clothes pictures of Disha Salian) रहे हैं। जब जरूरत होगी तो वो इन तस्वीरों को सामने रखेंगे।

दिशा सालियान केस को लेकर कई तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। जबकि उनका परिवार इन सभी बातों को झूठ बता रहा (Disha Salian family says stop spreading rumours) है। दिशा के माता-पिता ने हाल ही में कहा था कि हमारी बेटी की इमेज ना खराब (Disha family says stop spoiling daugter’s image) करें। उसके साथ कोई रेप जैसी घटना नहीं हुई ना ही वो कभी भी प्रेग्नेंट हुई। ये सब बातें झूठी फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा दिशा का एक पार्टी वीडियो भी (Disha Salian party video) सामने आया था। जिसमें वो अपने मंगेतर और क्लोज फ्रेंड्स के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को उनके मौत से कुछ देर पहले का ही बताया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर कई सारी थ्योरी सामने आ चुकी हैं। अगर वाकई दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो मुंबई पुलिस पर ये कई सवाल खड़े (Questions raised on Mumbai police) करता है।