Sushant Singh की एक्स मैनेजर Disha Salian के पिता ने पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, फैला रहे थे झूठी खबरें

नई दिल्ली। 9 जून को दिशा सालियान ( Disha Salian) ने खुदखुशी कर ली थी। जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Ex Manager) की एक्स मैनेजर थीं। जिसके कुछ दिनों बाद ही यानी कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death )भी अपने घर पर मृत पाए गए थे। अब केस कई बातों के साथ उलझ गया है। एक ओर जहां दिशा की मौत को सुशांत के सुसाइड केस से जोड़ा रहा है। सभी का कहना है कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच कुछ कनेक्शन ( Sushant Suicide Connection with Disha Salian ) तो है। वहीं दूसरी ओर दिशा के परिवार सामने आ रही सभी बातों को गलत बता रहे हैं। दिशा के लिए सोशल मीडिया ( Not happy with the demand for investigation)पर उठ रही न्याय की मांग से उनके माता-पिता खुश नहीं दिखाई दिए। यही वजह है कि उनके पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।

मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station of Mumbai) में दिशा के पिता सतीश सालियान ( Satish Salian ) ने शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत उन्होंने तीन लोगों के खिलाफ लिखवाई है। जिसमें पुनीत वशिष्ठ (Puneet vashist), संदीप मलान ( Sandeep Malan )और नमन शर्मा ( Naman Sharma) का नाम शामिल है। दिशा के पिता का कहना है कि यह तीनों ही शख्स दिशा को लेकर कई गलत अफवाएं फैला रहे हैं और वह चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाही हो। इन तीनों लोगों के द्वारा उड़ाई जा रही झूठी खबरों से उनके परिवार को काफी आहत हुआ है। बता दें जब से दिशा सालियान ( Disha Salian) की मौत हुई है। तब से ही उनका परिवार बस यह कह रहा है कि दिशा ने सुसाइड ही किया है। यहां तक उन्होंने यह भी कहा कि दिशा के मुंह से उन्होंने कभी सुशांत नाम नहीं सुना।

सुशांत की एक्स मैनेजर के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ( Mumbai Police Statement ) अपना बयान पहले ही दे चुकी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा की मौत एक सुसाइड ( Disha's Death Was A Suicide ) ही है। सामने आ रही सभी बातों को मुंबई पुलिस ने झूठी बताईं हैं। मुंबई पुलिस का यही कहना है कि दिशा की मौत उनके 14 वीं मंजिल से नीचे गिरने से ही हुई है। यहां तक कि जो निशान दिशा की बॉडी पर पाए गए हैं। वह भी ऊंचाई से गिरने पर ही लगे हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे थे। तब दिशा के शरीर पर कपड़े मौजूद थे। रेप वाली सभी बातें झूठी ( Disha Rape News is fake )हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा के सुसाइड करने पर पुलिस से पहले वहां उनका पूरा परिवार मौजूद था।