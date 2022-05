Divyanka Tripathi ने जब भीड़ में एक शख्स को जड़ दिया था तमाचा, वजह जान हैरान हो जाएंगे आप

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी भले इन दिनों सीरियल से गायब हैं, लेकिन एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिंव रहती हैं। वह अकसर अपने तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर किया करती हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लाइफ से जुड़ा एक किस्सा अपने फैंस के साथ शेयर किया हैं।

छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने लाइफ से जुड़ा एक किस्सा अपने फैंस के साथ शेयरि किया हैं। एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा हैं कि- एक बार एक शख्स ने उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने तुरत उस इंसान को जोड़दार तमाचा जड़ दिया था।

divyanka tripathi opened up when she slapped a man for reason