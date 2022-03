टाइगर श्रॉफ का ये है असली नाम, जानें एक्टर के बारे में कुछ खास बातें

बाॅलीवुड के सबसे फीट एक्टर के नाम से जाने जाते हैं टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। टाइगर का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। बेहद कम लोग हैं जो टाइगर श्रॉफ का असली नाम जानते हैं। चलिए जानते है टाइगर श्रॉफ के बारें में कुछ खास बातें।

बाॅलीवुड के जाने माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने बाॅलीवुड में काफी कम समय में अपनी शानदार अभिनय और लुक के कारण लाखों लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई हैं। अभिनेता के पिता जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक हैं। टाइगर श्रॉफ के कई से लोग डांस और एक्शन के दिवाने हैं। टाइगर श्रॉफ का हर एक अंदाज उनके फैंस को काफी पंसद आता हैं। लेकिन हम आपको बता दे कि टाइगर श्रॉफ को नाम टाइगर श्रॉफ नहीं हैं।

do you know the real name of tiger shroff