कोरोना मरीजों के लिए चिकित्सक ने किया घुंगरू डांस तो रितिक रोशन भी हुए फिदा

अभिनेता रितिक रोशन सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर का डांस वीडियो को देखकर हैरान रह गए। यह डॉक्टर कोरोना मरीजों की खुशी के लिए घुंगरू डांस करते नजर आ रहे हैं। रितिक रोशन ने इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "डॉ अरूप से कहिए, मैं बहुत जल्द उनसे डांस स्टेप सीखने वाला हूं, ताकि किसी दिन असम में उनके जैसा बेहतरीन डांस कर पाऊं..... अद्भुत जिंदादिली"

आपको बता दें कि असम के एक डॉक्टर अरुप सेनापति द्वारा घुंगरू सॉन्ग पर पीपीई किट में डांस किया गया। यह सोंग 2019 में आई फिल्म है। जो रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पर फिल्माया गया था ।इस डांस को देखने के बाद खुद रितिक रोशन भी डॉक्टर अरुप सेनापति के फैन हो गए। क्योंकि अरुप ने कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की सोच में सकारात्मकता लाने के लिए यह डांस करने का फैसला लिया और उनके साथियों ने फोन पर यह रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो डॉ सैयद फैजान अहमद ने शेयर किया और लिखा मिलिए मेरे ड्यूटी सहकर्मी डॉक्टर अरूप सेनापति से जो असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में ईएनटी सर्जन है। वह कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों को खुश करने के लिए उनके सामने डांस कर रहे हैं।

Tell Dr Arup I’m gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . 🕺🏻 https://t.co/AdBCarfCYO