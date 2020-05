अनोखे अंदाज में Doordarshan ने अभिनेता Irrfan Khan को दी श्रद्धांजलि, शुरू हुआ 'Srikanth' शो

नई दिल्ली। साल 2020 से लोगों को नफरत हो गई है। जहां पूरा देश कोरोनावायरस ( Coronavirus ) से जूझ रहा है। वहीं 29 और 30 अप्रैल ने कुछ पलों में ही बॉलीवुड के दो चमकते सितारों को अलविदा कह दिया। इऱफान खान ( Irrfan Khan ) और ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) की अचानक से हुई मौत ने सबको हिला कर दिया। सिनेमा जगत से लेकर आम सोशल यूजर्स ने दोनों ही दिग्गज अभिनेताओं को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। इसी बीच दूरदर्शन ( Doordarshan ) से एक बड़ी खबर सामने आई है।

Watch your favourite #IrrfanKhan in Sarat Chandra Chattopadhyay's #Shrikant, this afternoon at 3:30 pm on @DDNational pic.twitter.com/7WzKoBlOQe