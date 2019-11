प्रियंका रेड्डी रेप और नृशंस हत्या मामले में इन दो एक्ट्रेसेस ने लिखा कुछ ऐसा, भड़के लोग, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में कई सेलेब्स ने ट्वीट कर निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। बता दें कि गैंगरेप के मामले में हैदराबाद की सायबराबाद थाना पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें दो गाड़ी के ड्राइवर और एक क्लीनर है। आरोपी की पहचान मोहम्मद पाशा, नवीन, केशावुलु और शिवा के तौर पर हुई है। अक्षय ने इस मामले में कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे मामले से निपटने के लिए हमें सख्त कानूनों की जरूरत है। जबकि यामी गौतम ने कहा,'महिलाओं के खिलाफ अकल्पनीय अपराध इतने जोरदार हंगामे और जागरूकता के बावजूद भी हो सकते हैं! क्या इन राक्षसों को सजा या कानून का कोई डर नहीं है?' लेकिन दो एक्ट्रेसेस ने ऐसे ट्वीट किए कि लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ये हैं कोएना मित्रा और पायल रोहतगी।

