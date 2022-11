Ajay Devgan new movie 2022: अजय देवगन दृश्यम-2 को रिलीज से पहले मिला अच्छा रिस्पांस, पहले हफ्ते की एडवांस बुकिंग है हाउसफुल

पिछली बार फिल्म (ajay devgan new movie 2022) दृश्यम-2 (drishyam 2) में अजय देवगन (ajay devgan) के किरदार यानी विजय सलगांवकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि पुलिस उनके और उनके परिवार के पीछे फिर आएगी। तो क्या इस बार अक्षय खन्ना (akshay khanna) कर पाएंगे विजय और उनके परिवार की सच्चाई का पर्दाफाश। क्या सामने आ जाएगी विजय की सच्चाई? खैर ये तो फिल्म देखने के बाद ही साफ हो पाएगा।दृश्यम-2 (drishyam 2) अगली कड़ी है फिल्म दृश्यम की। फिल्म दृश्यम (drishyam) को फैंस का खूब प्यार मिला था। अब दृश्यम-2 (drishyam 2) सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म दृश्यम 2 को लेकर फैंस इतने एक्साइटेड है कि वह फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो (first day first show) की एडवांस में बुकिंग कर रहे है, ताकि उन्हें फिल्म को देखने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े।सूत्रों की मानें तो अबतक फिल्म (ajay devgan upcoming movie) दृश्यम-2 (drishyam 2) के टिकट की एडवांस (drishyam 2 advance booking) बुकिंग हो चुकी है, सभी सिनेमाघर हाउसफुल है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म दृश्यम-2 (drishyam 2 ticket) के टिकटों की बुकिंग (drishyam 2 booking) पूरे हफ्ते तक बुक है, और इसकी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से फिल्म ने अभी से रफ्तार पकड़ रखी है उस हिसाब से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या अजय देवगन (ajay devgan) की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है।पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अबतक 34,933, 27,375 और 14,797 से ज्यादा की बिक्री कर ली है। अजय देवगन (ajay devgan film), श्रिया सरन (shriya saran) अक्षय खन्ना (akshay khanna) और तबु (tabu) स्टारर फिल्म दृश्यम 2 (drishyam 2 release) अभी से बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ती नजर आ रही है।