लॉकडाउन के चलते बाहर से राशन लाने पर हुआ एक्टर कमाल आर खान के घर झगड़ा,ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। देशभर में 21 दिनों तक लॉकडाउन जारी है। इस बीच घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। जितना हो सके घरों में ही रहना है और भीड़ से दूरी बनाए रखनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी बहाने के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान ( Kamal R Khan ) ने ट्वीट कर अपने घर का एक किस्सा शेयर किया है।

Today we have to buy grocery n we 4 are fighting to go out to buy!

1) I am saying if I die then no problem now!

2) My wife is saying if she will die then no problem!

3) Faisal is saying he is 21Yrs So #Corona can’t effect him.

4) Farah thinks Corona can’t touch her coz she is 16!