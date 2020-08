ED पूछताछ में Sushant के परिवार पर Rhea Chakraborty का बड़ा इल्जाम, कहा- उन्हें चाहिए इंश्योरेंस का पैसा इसलिए मुझे फंसाया

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) लगातार संदेह के घेरे में हैं। कल ईडी ने रिया चक्रवर्ती से उनकी इनकम और इन्वेस्टमेंट (ED interrogation with Rhea Chakraborty) को लेकर कई सवाल पूछे। जिसमें ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि इस पूछताछ में रिया की तरफ से कोई सहयोग देखने को नहीं (Rhea did not support in ED interrogation) मिला उल्टा उन्होंने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगा (Rhea allegations on Sushant family) दिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों पर याद नहीं है कहकर टालने की कोशिश की जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं शुक्रवार को हुई ईडी से पूछताछ के दौरान रिया ने खुद को बेगुनाह (Rhea says she is innocent) बताते हुए और सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए।

रिया चक्रवर्ती जो खुद कई आरोपों से घिरी हुई हैं पहली बार उन्होंने सुशांत की फैमिली को लेकर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ईडी को बताया कि सुशांत का परिवार इंश्योरेंस के पैसे चाहता (Rhea Chakraborty claims Sushant family want insurance money) है इसलिए ये सब कर रहा है। वो मुझे पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि सुशांत मुझसे ब्रेकअप कर (Rhea said Sushant family wanted breakup his with me) लें। जबकि सुशांत मेरे साथ रहना चाहते थे इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली थी। इस पूरी साजिश के पीछे उनके जीजा का हाथ (Rhea alleges Sushant brother-in-law is the culprit behind all this) है।

रिया चक्रवर्ती ने ईडी को उनपर लगे सभी आरोपों को झूठ बताया और सुशांत के परिवार पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। रिया के मुताबिक, सुशांत की फैमिली बीमा के पैसे लेना चाहते हैं इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा (Rhea Chakraborty claims Sushant family want insurance money) है। रिया ने ये भी कहा कि वो एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखती (Rhea said to ED she belongs to good family) हैं इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। उनके पिता को हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। साथ ही वो भी बॉलीवुड में काम कर रही हैं। रिया ने अपने बचाव में कई सारी बातें रखने की कोशिश की। हालांकि रिया की इनकम और उनकी इन्वेस्टमेंट मेल नहीं (Rhea income and investment mismatch) खा रही है जिसको लेकर ईडी को आशंका है कि वो सच नहीं बोल रही है। आज यानी कि 8 अगस्त को रिया के भाई शॉविक चक्रवर्ती और उनके पिता को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

गौरतलब हो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के परिवार ने पैसों की हेरा-फेरा का आरोप लगाया था। सुशांत के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए थे जिसमें से अब लगभग ना के बराबर बचे हैं। रिया और उनके परिवार पर आरोप हैं कि उन्होंने इसे ट्रांसफर किया है।