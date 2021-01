लाख कोशिश करने के बाद भी Ekta Kapoor नहीं कंसीव कर पाई थी बेबी, सरोगेसी से बनी एक बेटे की मां

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर और टीवी डायरेक्टर एकता कपूर ने बीते दिन अपने बेटे रवि कपूर का दूसरा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। बेटे के स्पेशल डे पर एकता ने बड़े ही खास अंदाज में बेटे को विश किया। यही नहीं उनके लिए घर पर एक बड़ी पार्टी का भी सेलिब्रेशन रखा। एकता ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बेटे को विश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना शादी के मां कैसे बन गई हैं।

Happpiest bdayyyyy ravioli ! Nothing more to say but that u are my turning point landmark gift! I still get shocked ( in a good way) n say ‘ I’m ur mommy) I loveeeeeeee uuuuuuuuuuu❤️❤️❤️🍿🍿🍿 pic.twitter.com/qse3a80cJE