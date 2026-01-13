बोल्ड फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ के लिए इमरान हाशमी ने इस वजह से किया था हां? बोले- क्योंकि उसमें

इमरान हाशमी ने न्यूज 18 से मेल एक्टर्स की इनसिक्योरिटी के बारे में बात की। इमरान ने कहा कि इंडस्ट्री के मेल एक्टर हर फिल्म में खुद को ही हीरो देखना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ट्रोल होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कैसे चली? उसके पीछे क्या वजह रही? उन्होंने कहा, "आज पर्दे पर ऐसे मर्दाना किरदारों को पसंद किया जा रहा है जिन्हें लोग टॉक्सिक कहते हैं। एनिमल के खिलाफ एक पूरी ब्रिगेड खड़ी थी, खूब आलोचना हुई, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। क्यों? क्योंकि लोग भले ही बाहर कुछ भी कहें, लेकिन वे टिकट खरीदकर सिनेमाघर जा रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत से लोग उस किरदार की भावनाओं से खुद को जोड़ पा रहे थे।"