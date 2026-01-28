28 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

‘सीरियल किसर’ के टैग पर इमरान हाशमी ने किया बड़ा खुलासा, 12 घंटे को लेकर सुनाई आपबीती

Emraan Hashmi: इमरान हाशमी ने अपनी निजी जिंदगी और अपनी सीरियल किसिंग वाली इमेज पर बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उनके बेटे के टॉयलेट में खून निकला था। जिससे उनकी पत्नी और वह डर गए थे और बाद में कैंसर का पता चला था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 28, 2026

Emraan Hashmi Reaction On Serial Kisser tag said is PR stunt and big revealed 12 hours emotional experience

इमरान हाशमी का छलका दर्द

Emraan Hashmi Reaction On Serial Kisser Image: बॉलीवुड में जब बोल्ड सीन्स या किसिंग सीन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में इमरान हाशमी का नाम सबसे पहले आता है। इंडस्ट्री में इमरान हाशमी को सीरियल किसर का टैग मिल चुका है, लेकिन एक लंबे अरसे बाद उन्होंने अपनी इस इमेज को बदल दिया है, लेकिन इमरान हाशमी ने अपनी उसी बोल्ड इमेज को लेकर दिल की बात की है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए।

इमरान हाशमी ने सीरियल किसर इमेज पर की बात (Emraan Hashmi Reaction On Serial Kisser Image)

इमरान हाशमी ने हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के उस अध्याय को लेकर बात की। जो शायद ही पहले की होगी। उन्होंने बताया कि मेरे महज तीन साल के बेटे अयान को किडनी कैंसर (विल्म्स ट्यूमर) हुआ था। उन्होंने कहा खुशहाल रविवार का ब्रंच अचानक जिंदगी के सबसे बड़े डरावने सपने में बदल गया था। साथ ही उन्होंने अपनी सीरियल किसर इमेज पर भी बात की।

इमरान हाशमी ने कहा, "मेरी वो इमेज अचानक नहीं बनी थी और उस समय इसे जानबूझकर बढ़ाया गया था। फिल्म कमर्शियल तौर पर सफल थीं, और मैं भी उस इमेज का फायदा उठा रहा था। हम मार्केटिंग के जरिए इसे और बढ़ा रहे थे। प्रेस भी इसमें शामिल थी। लेकिन एक लंबे समय बाद किसी भी इमेज को बदलने की जरूरत होती है। मैंने भी वही किया।"

इमरान हाशमी ने बताया बेटे का कैंसर कैसे हुए डिटेक्ट (Emraan Hashmi On Son Cancer)

इमरान ने आगे अपने बेटे को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "13 जनवरी 2014 का दिन था। मैं अपनी पत्नी परवीन और छोटे से अयान के साथ मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में था। सब बहुत खुश थे, अयान मजे से पिज्जा खा रहा था। तभी अचानक अयान ने अपनी मां से वॉशरूम जाने को कहा और वहां उसके यूरिन में खून निकला। यही वो पहला संकेत था जिसने हमें बुरी तरह डरा दिया था।"

इमरान खान ने आगे बताया, "हम बिना देर किए अगले तीन घंटों के भीतर ही डॉक्टर के पास पहुंच गए और शाम होते-होते रिपोर्ट ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने हमें सीधे शब्दों में कहा कि आपके बेटे को कैंसर है। कल ही उसका ऑपरेशन करना होगा और फिर लंबी कीमोथेरेपी चलेगी। वह पल ऐसा था जैसे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उनका करियर सही ट्रैक पर था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन महज 12 घंटों में उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी, लेकिन बाद में इलाज के बाद उनके बेटे ने कैंसर को मात दे दी और वह ठीक हो गया।

