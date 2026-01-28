‘सीरियल किसर’ के टैग पर इमरान हाशमी ने किया बड़ा खुलासा, 12 घंटे को लेकर सुनाई आपबीती

इमरान खान ने आगे बताया, "हम बिना देर किए अगले तीन घंटों के भीतर ही डॉक्टर के पास पहुंच गए और शाम होते-होते रिपोर्ट ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने हमें सीधे शब्दों में कहा कि आपके बेटे को कैंसर है। कल ही उसका ऑपरेशन करना होगा और फिर लंबी कीमोथेरेपी चलेगी। वह पल ऐसा था जैसे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उनका करियर सही ट्रैक पर था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन महज 12 घंटों में उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी, लेकिन बाद में इलाज के बाद उनके बेटे ने कैंसर को मात दे दी और वह ठीक हो गया।