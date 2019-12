गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर, ऋषि-अनुपम से लेकर हेमा मालिनी ने दिया ये रिएक्शन,कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। हैदराबाद में हुए गैंगरेप-मर्डर केस से पूरा देश में जहां एक ओर आक्रोश फैला हुआ है वही दूसरी ओर पुलिस ने ऐसा काम कर दिखाया है कि लोगों को गुस्सा अब पुलिस वालों पर ही फूल बरसा रहा है। दरअसल शुक्रवार सुबह चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इसकी खबर जैसे ही सुबह लोगों के पास तक पहुंची हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए वाहवाही करते हुए नजर आ रहे है। एक्टर अनुपम खेर, ऋष‍ि कपूर, एक्ट्रेस रकुल प्रीत समेत कई सेलेब्स ने ट्वीट कर तेलंगाना पुलिस को धन्यवाद कहा है। वही हेमामालिनी ने भी पुलिस की तारीफ की है।

Congratulations and #JaiHo to #TelenganaPolice for shooting down the four rapists of #PriyankaReddy in an “ENCOUNTER”. चलो! अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनोना अपराध करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उनके लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक सज़ा चाही थी, मेरे साथ ज़ोर से बोलो - #जयहो।👏👍