नवरात्रि पर Eros Now ने जारी किए डबल मीनिंग स्लोगन, बहिष्कार की मांग उठने पर मांगी माफी

नई दिल्ली | देशभर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। लोग माता का व्रत रखकर पूजा-पाठ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इरोज नाउ (Eros Now) ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट जारी कर दिए जिसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा बुरी तरह से भड़क गया। इरोज नाउ ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर डबल मीनिंग स्लोगन अपने ट्विटर पर पोस्ट किए। ये देखते ही लोगों ने कंपनी के बहिष्कार की मांग उठा दी। ट्विटर पर #BoycottErosNow टॉप ट्रेंड कर रहा है। हालांकि कंपनी को अपनी गलती का एहसास होते ही माफी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपने पोस्ट डिलीट जरूर कर दिए लेकिन ट्विटर (Twitter) यूजर्स का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

आपत्तिजनक वन लाइनर किए पोस्ट

इरोज नाउ द्वारा पोस्ट की गई तीन तस्वीरें सामने आई हैं। एक फोटो में बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ दिखाई दे रही हैं और साइड में आपत्तिजनक वन लाइनर लिखा हुआ है। वहीं सलमान खान की तस्वीर के साथ तो कुछ ऐसा लिखा गया है कि उसे बताने में भी शर्म आ जाए। वहीं रणवीर सिंह के सिडक्टिव एक्सप्रेशन के साथ भी आपत्तिजनक स्लोगन लिखा गया है।

EROS Now shared crass content making fun of pious Hindu Sentiments and beliefs like Navratri and Diwali by representing them in a double-meaning slogans and Bizarre pictures.#Eros pic.twitter.com/H81HyRQd4m — Resonant News (@Resonant_News) October 22, 2020

बॉयकॉट के बाद इरोज नाउ ने मांगी माफी

नवरात्रि को लेकर इस तरह के अपशब्दों को देखकर लोगों ने ना सिर्फ इरोज नाउ को फटकार लगाई बल्कि बहिष्कार की मांग भी की। मामला बढ़ता देख कंपनी ने एक माफीनामा जारी किया है लेकिन लोग इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने लिखा- हम इरोज सभी संस्कृति का बराबर से ही प्यार और सम्मान करते हैं। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे। हमने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया है तो हम माफी मांगते हैं।

We all Nationalist can never tolerate such a huge insult of Our Navratri.



We are demand fully Boycott ErosNow.



Demand you?



RT if you demand #BoycottErosNow pic.twitter.com/ZOlK1urYis — Pushpendra Kulshreshtha (@iArmySupporter) October 22, 2020

इरोज के इस ट्वीट के बाद भी एक यूजर ने लिखा- माफी काफी नहीं हैं। हम सनातन धर्म को मानने वालों को बिगड़ैल बताने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये तस्वीर देखकर मेरा खून खौल गया है। इरोज नाउ का बहिष्कार जारी रहेगा। #BoycottErosNow