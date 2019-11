फिल्म 'साहो' की मशहूर एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ( Evelyn Sharma ) ने मुंबई में अपना एक घर खरीद लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर घर की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट जारी किया।

उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कई बार खुशियाों को आते देखा है। लेकिन इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी अपने घर खरीदने पर हो रही है। मैं बॅालीवुड इंडस्ट्री को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहां 10 साल का अनोखा सफर तय करने का मौका दिया। घर खरीदना वो भी मुंबई में, मेरे लिए एक सपने की तरह था जो आज पूरा हो गया है।'

I have cut a lot of ribbons in my life... but none has ever been as special as the one to my own home! ❤️ Thank you, to my 10 years in #Bollywood and this incredible journey that enabled me to fulfil this life long dream to buy a beautiful flat, and that too in Mumbai! 💯💃🏻🎉🍾🥳 pic.twitter.com/Ze4jdRORkM